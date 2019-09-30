РИАМО - 30 сен. До конца нынешнего года на светофорах в столице появятся свыше 14 тысяч информационных табличек с QR-кодом, с помощью которых можно оставить жалобу на работу светофора, сообщил журналистам в понедельник заместитель руководителя ГКУ Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) Дмитрий Горшков.

«Сецчас ЦОДД устанавливает специальные информационные таблички на светофорах. На этих табличках есть специальный QR-код. Что он позволяет? Любой человек, который не доволен работой светофора, например, ему не нравится сколько секунд нужно ждать красного или зеленого сигнала светофора, светофор не корректно работает в желтом мигании или выключился, или покосилась колонка, то любая жалоба может быть доставлена с помощью этого QR-кода», – заявил Горшков.

По его словам, чтобы оставить жалобу необходимо навести экран смартфона на QR-кода, который предложит перейти по ссылке в браузер, где можно будет оставить обращение.

«Нам это помогает довольно быстро идентифицировать светофор, так как они все пронумерованы, и понять, что нужно сделать. Данная заявка автоматически попадает в нашу систему учетов заявок и принимается незамедлительно в работу. Всего до конца года мы установим более 14 тысяч таких табличек, которые будут на всех регулируемых пешеходных переходах города», – подчеркнул Горшков.