РИАМО – 30 сен. Компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС), которую создали выходцы из S7 Space, намерена разработать недорогой транспортный космический корабль, сообщает РИА Новости.

Корабль будет доставлять грузы на МКС. Он получил название «Арго» в честь судна, на котором в поисках Золотого руна в древнегреческой мифологии отправились аргонавты.

«Многоразовый грузовой корабль будет создаваться в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех», - говорится в материале.

Новый корабль будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата и одноразового двигательного отсека. Он сможет доставлять до двух тонн груза на МКС и возвращать до тонны. При этом корабль будет обладать запасом в 20 циклов взлет-посадка.

«Стоимость цикла использования корабля, включающего изготовление в расчете на количество использований, работы по подготовке к запуску, эксплуатацию в полете, посадку и подготовку к новому предполетному циклу, составит около 11,5 миллиона долларов», - отмечается в сообщении.

При этом для сборки корпуса корабля, который будет выполнен из композитных материалов, построят сборочно-производственный комплекс. Пока в качестве возможных площадок рассматриваются территории в Казахстане, Воронеже и Подмосковье.

«Главным конструктором нового корабля назначен Николай Брюханов – ранее генконструктор разрабатываемого Роскосмосом корабля «Федерация», переименованного недавно в «Орла», - дополняется в статье.

Первый испытательный полет «Арго» без груза запланирован на 2023 год. А уже к 2032 году МТКС планирует собрать выручку в 600 миллионов долларов как «космический извозчик».