РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. В трех домах поселка Кузнечики подмосковного Подольска 11 октября завершат работы по монтажу фасадного газопровода, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске с 30 сентября по 11 октября ООО «Центр Газ» выполнит работы по капитальному ремонту сетей газопотребления многоквартирных жилых домов. Работы по монтажу фасадного газопровода будут проводиться без отключения газа в поселке Кузнечики, в домах №№1, 2, 5», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что работы будут проводиться на основании договора с Фондом капитального ремонта Московской области.