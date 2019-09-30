РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 сен. Сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона подмосковных Люберец 42 раза выезжали по сигналу тревоги на минувшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник ФГКУ «16-го отряда ФПС» по Московской области Павел Иванов.

«За прошедшую неделю подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 42 выезда по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации трех пожаров», – сказал Иванов.

По его словам, один пожар произошел на Хлебозаводском проезде, дом №9.

«Загорелась входная дверь в квартиру», – уточнил Иванов.