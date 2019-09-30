РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. В подмосковном Подольске девушка, которая взяла оставленный на полке в магазине телефон, вернула его владельцу, в настоящее время конфликт исчерпан, сообщил «РИАМО в Подольске» супруг пострадавшей.

Как сообщал горпортал «РИАМО в Подольске» ранее, инцидент произошел в магазине на Комсомольской улице 29 сентября. Жительница округа оставила на полке телефон iPhone 6s, а когда вернулась, телефона уже не было. Телефон активировали в режим пропажи и написали заявление в полицию. Супруг пострадавшей опубликовал в соцсетях фотографию с камер видеонаблюдения. На ней изображена девушка, которая взяла оставленную вещь. Мужчина также обратился с просьбой помочь разыскать неизвестную.

«Телефон был выключен и дозвониться до девушки, которая взяла его, было невозможно. Уже вечером она с нами связалась и вернула найденную вещь. В понедельник, 30 сентября, мы заберем заявление о пропаже в полиции», – сказал супруг пострадавшей.