РИАМО – 30 сен. Банки в России начали массово проверять в тестовом режиме новый способ платежей, с его помощью таксисты, курьеры, официанты кафе и ресторанов не будут использовать POS-терминалы — они смогут принимать платежи от клиентов на смартфоны или планшеты, пишет газета «Известия».

Уже тестируют данную технологию в Сбербанке, ВТБ и Промсвязьбанке.

«В городах-миллионниках на эту технологию будет большой спрос со стороны малого и среднего бизнеса, утверждают эксперты. По их словам, использование смартфонов в качестве терминалов снизит издержки предпринимателей, но прямого влияния на цены это не окажет», – говорится в статье.

Сбербанк начал тестировать такую услугу вместе с Mastercard в декабре 2018 года. Топ-менеджер платежной системы Михаил Федосеев подчеркнул, что это был первый подобный проект в России и компания активно работает с отечественными банками для того, чтобы сервис стал доступнее.

На вопрос о том, есть ли планы создать такой же продукт с Visa или платежной системой «Мир», представитель Сбербанка ответил, что «сейчас проводится оптимизация технологии и рассматриваются варианты для дальнейшего внедрения».

Кроме того, в сентябре о начале тестирования технологии, позволяющей принимать платежи на смартфон, рассказали в Промсвязьбанке и ВТБ.

Госбанк вывел продукт в партнерстве с Visa, но уже имеет технические решения для сотрудничества с Mastercard и «Миром», рассказал изданию вице-президент кредитной организации Алексей Киричек. Он уточнил, что после завершения всех процедур сертификации они будут запущены.

«Скорость проведения трансакции почти не отличается от обычного мобильного терминала и зависит от быстроты интернета на устройстве, как правило, она занимает несколько секунд. Средства становятся доступны получателю на следующий рабочий день», – дополнил он.

Разработкой технологии, позволяющей принимать платежи на смартфон, занимаются несколько крупнейших IT-вендоров и финтех-компаний, разъяснил представитель Visa.

С его слов, платежная система работает с крупнейшими участниками рынка.

Представитель Visa уверен, что это решение дополнит традиционный эквайринговый бизнес и поможет расширить сеть приема электронных платежей в сегментах, где оплата товаров или услуг пока еще происходит за наличные.