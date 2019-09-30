РИАМО – 30 сен. Эксперты попытались проанализировать, что же произошло в небе над одним из поселков в Подмосковье, где жители сняли видео с неопознанным объектом в виде кольца, так, по предположениям специалиста, это явление дымового вихря, сообщает телеканал «360».

Неопознанный объект в виде кольца сняли на телефоны жители поселка Селятино в Наро-Фоминском городском округе. Научного объяснения запечатленной ими аномалии еще нет.

«Скорее всего, это некий дымовой вихрь – это если по-научному. Происходит завихрение, происходит выстраивание частиц. Но твердого убеждения с научной точки зрения этому явлению нет. Может, произошел выброс каких-то веществ, которые попали в верхние слои атмосферы. Но эти предположения рассыпаются сами по себе, потому что такие аномалии возникают внезапно и так же внезапно исчезают», – сказал уфолог из Академии информациологической и прикладной уфологии Юрий Сенькин.

Эксперт дал и другую трактовку произошедшему. Так, не исключено, что было прохождение в небе какого-то объекта и от резкой смены скорости образовалось это облако. В частности, когда самолет преодолевает звуковой барьер, возникает хлопок, а топливо, которое при этом выбрасывается в атмосферу из сопел двигателя, не успевает рассеяться.

«Происходит завихрение. Оно образует вот такой «бублик», – пояснил Сенькин.

По мнению уфолога, не исключено, что есть и другое объяснение подмосковной аномалии.

«Четвертая версия связана с НЛО. Это могло быть прохождение какого-то объекта на очень-очень большой скорости», – дополнил он.

Сенькин выдвинул и самую экзотическую версию происхождения аномалии. Так, по его словам, жители могли наблюдать в небе инопланетный портал, переход в другое измерение или в другую Вселенную.

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