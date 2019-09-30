РИАМО – 30 сен. В столице по факту оказания в медицинском центре услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело, в центре работал незаконно установленный аппарат МРТ, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по результатам рассмотрения материалов, поступивших из территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности».

«По данным следствия, не позднее апреля 2019 года сотрудники одного из медицинских центров в районе улицы Лескова в городе Москве разместили лечебно-диагностический комплекс (МРТ), установленный на платформе большегрузного прицепа, без регистрационного знака», – сказала Иванова.

Она пояснила, что в период с апреля по июнь 2019 года сотрудники центра эксплуатировали данное оборудование, оказывали неограниченному кругу лиц, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей медицинские услуги без специального разрешения (лицензии) по профилю «Рентгенология».

В настоящее время аппарат, представляющий опасность для здоровья граждан, изъят.

В ходе проведения следственных действий была изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность общества.

Следователи назначили необходимые судебные экспертизы. Проверяется медицинский центр, предоставляющий указанные услуги. Расследование продолжается, резюмировала Иванова.