РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 сен. Более 500 учеников старших классов приняли участие в Дне открытых дверей в Технологическом университете подмосковного Королева, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

День открытых дверей прошел 29 сентября на трех университетских площадках – в главном корпусе вуза на улице Гагарина, в колледже космического машиностроения и технологий (ККМТ), а также в техникуме технологий и дизайна.

«Гостями университета стали более 500 старшеклассников, многие пришли вместе с родителями. Всех ждал самый радушный прием, у дверей посетителей встречали представители профессорско-преподавательского состава и студенты-волонтеры», – говорится в сообщении.

В главном корпусе перед началом официальной части ребята ознакомились с фотоэкспозицией, посвященной жизни и работе основателя практической космонавтики Сергея Королева, узнали много интересных фактов из истории отечественного ракетостроения.

Школьникам рассказали, что партнерами вуза являются ведущие предприятия российского ракетно-космического комплекса. В Техуниверситете открыто 14 базовых кафедр по различным направлениям подготовки.

Будущие абитуриенты и их родители узнали об условиях поступления и учебы в вузе, о сроках обучения в рамках различных программ, количестве бюджетных мест, порядке подачи и перечне необходимых документов, сроках зачисления в вуз, льготах, квотах на целевое обучение, размерах стипендий и многом другом.

Также будущие студенты пообщались с деканами и заведующими кафедрами входящих в состав университета институтов – института техники и цифровых технологий и института проектного менеджмента и инженерного бизнеса. В первом их ждали, в частности, виртуальные экскурсии по лабораториям, презентации и демонстрационные опыты; во втором – деловые игры, тренинги и мастер-классы.

Для родителей провели семинар «Психологическая поддержка детей во время экзаменов». Посетителям техникума продемонстрировали коллекции одежды, выполненные студентами и выпускниками. В колледже гости смогли ознакомиться с его учебно-материальной базой – учебными кабинетами, мастерскими и лабораториями.

«Следующий День открытых дверей в Технологическом университете состоится 24 ноября», – заключается в материале.