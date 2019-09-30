РИАМО – 30 сен. Эксперты выяснили, жители каких регионов России являются приверженцами здорового образа жизни, так, возглавили рейтинг Северный Кавказ и юг страны, значительно уступают им – Дальний Восток и Крайний Север, сообщает РИА Новости.

Обнародованы результаты исследования по приверженности населения здоровому образу жизни.

«Эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда», – говорится в сообщении.

В итоге лидирующими регионами стали юг и Северный Кавказ. Здоровый образ жизни, согласно проведенному эксперименту, с каждым годом становится на этих территориях все более актуальным, охватывая все большее количество регионов.

«Тройка лидеров с прошлого года не изменилась. На первом месте Дагестан, на втором месте – Чечня, на третьем – Кабардино-Балкария. Четвертое место заняла Адыгея, существенно улучшившая свои позиции по сравнению с прошлым годом (11-е место в 2018 году). На пятом месте – Краснодарский край», – уточняется в материале.

Для этих регионов характерны невысокий уровень потребления табачных изделий, низкие объемы продаж алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

«По остальным параметрам ситуация в регионах-лидерах различается. В частности, по доле населения, занимающегося физической культурой и спортом, Краснодарский край и Республика Дагестан входят в число лидеров, остальные же регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по данному показателю занимают средние позиции», – подчеркивается в исследовании.

Замыкают рейтинг Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область.

«Слабые позиции данных регионов наблюдаются почти по всем показателям, учитываемых в рейтинге. Хотя стоит отметить, что по отдельным критериям можно найти положительную динамику, но для качественного улучшения ситуации этого чаще всего недостаточно, и нужен комплексный подход в борьбе с распространенностью алкоголя и табака в данных регионах», – резюмируется в материале.