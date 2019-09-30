РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. В понедельник утром образовалась пробка длиной более 5 километров на автотрассе А-107 в подмосковном Подольске из-за произошедшего ДТП, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 9:30 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 5 километров. Движение затруднено от коттеджного поселка Валищево почти до съезда на Симферопольское шоссе. На данном промежутке автодороги произошло ДТП. Средняя скорость движения составляет 10 километров в час.

Движение затруднено и в центре Подольска на улицах Большая Серпуховская, Кирова, проспекте Ленина. А также на участке дороги на трассе А-107 от съезда со Старосимферопольского шоссе до Толбинского кладбища.