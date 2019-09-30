РИАМО – 30 сен. Россиян предупредили о возможном увеличении цен на молочные продукты в ноябре из-за запуска электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), кроме того, в конце лета на производстве и в торговых сетях запустили эксперимент по ее маркировке, пишет газета «Известия».

«В России будут действовать сразу две системы контроля молочной продукции. 1 ноября стартует заключительный этап электронной ветеринарной сертификации. Если с 1 июля в систему «Меркурий» были включены, в частности, сыры, масло, творог, то теперь туда попадут молоко, кисломолочные продукты и мороженое», – говорится в статье.

Так, на данные группы товаров в обязательном порядке будут оформляться электронные ветеринарные сертификаты. С их помощью можно будет отслеживать движение товара от производителя до магазинной полки.

Помимо этого, с июля 2019 года в России уже проводится эксперимент по маркировке некоторых видов готовой молочной продукции.

«Это молоко и сливки (в том числе сухие), кисломолочные продукты (к примеру, кефир и йогурт), сливочное масло, сыры, творог и так далее. На эти товары отечественные производители и импортеры начали наносить цифровой двухмерный код Data Matrix. Как только в торговую сеть попадет промаркированный товар, ритейлер обязан зарегистрировать его в системе. Эксперимент продлится до конца февраля 2020 года», – подчеркивается в материале.

Ранее в Минпромторге России поясняли, что с 1 июня следующего года маркировка станет обязательной. И ЭВС, и маркировка позволят исключить из продажи фальсификат.

По данным издания, внедрение дублирующих систем прослеживания готовой продукции потребует от участников рынка значительных финансовых ресурсов.

Так, представитель Ассоциации компаний розничной торговли рассказал, что торговым сетям понадобятся новое программное обеспечение, техника и персонал для регистрации каждой единицы товара в обеих системах.

«Эти расходы (с учетом возникших затрат на функционирование по всей цепочке от производителей до продавца) могут быть перенесены на плечи покупателей, есть риск, что они столкнутся с ростом цен на готовую продукцию на полках магазинов», – резюмируется в материале.