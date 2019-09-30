РИАМО - 30 сен. На юге столицы начали комплексное благоустройство сквера Победы, его площадь составит более двух гектаров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сквер разместится на месте пустыря на пересечении улиц Мусы Джалиля и Шипиловской. О его создании попросили местные жители.

«Для прохода жителей к станции метро «Шипиловская» организованы пути обхода, и уложены специальные деревянные настилы. Сейчас ведутся работы по демонтажу существующего покрытия дорожек и бортового камня во дворе дома 43. На территории будущего сквера подготавливают траншеи для устройства новых инженерных сетей и прокладывают дорожки», — говорится в сообщении.

Здесь уже установили строительный городок, а также ограждения и стенды с информацией.

Планируется, что центром сквера станет круглая площадь на пересечении двух дорожек, в середине которой установят стелу, посвященную Великой Отечественной войне. Ее вымостят плиткой, а также установят здесь лавочки для отдыха. Ожидается и комплексное озеленение.

Вокруг основной площадки обустроят прогулочную галерею, на которой установят стенды для выставок. Начинаться и заканчиваться она будет в зоне зеленого театра, зрительный зал которого будет вмещать 70 человек.

«Двигаясь от амфитеатра под открытым небом далее и спустившись по ступеням, можно будет попасть в зону, где будут размещены спортивные и одна из детских площадок. Спортивную инфраструктуру будут представлять площадки для игры в стритбол и занятий воркаутом, а также столы для игры в пинг-понг и текбол. На детской площадке установят разнообразное оборудование, отвечающее современным нормам и требованиям безопасности», - отмечается в материале.

Будет установлена и вторая детская площадка, которую выполнят в виде песочной фабрики. Рядом с ней на деревянном настиле установят беседку с навесом для отдыха.

Проект предусматривает соблюдение требований для комфорта людей с ограниченными возможностями. В местах перепада высот построят лестницы и подпорные стены.

В рамках проекта будет также приведена в порядок зона у входа на станцию метро «Шипиловская». Со стороны улицы Шипиловской рядом с остановочными павильонами нового образца высадят деревья и кустарники. Кроме того, благоустроят дворовую территорию неподалеку.