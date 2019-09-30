РИАМО - 30 сен. В столичных парках Таганский, «Фили», «Терлецкая дубрава», саду имени Баумана и парке Горького проходят уроки по английскому языку для горожан разных возрастов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Наши курсы предназначены для горожан, которые только начинают учить иностранный язык, и для тех, кто хочет совершенствовать его и поддерживать на существующем уровне. <...> Уроки проходят в легкой игровой форме. Например, дети разучивают стихи и песни. Взрослые смотрят сериал, а потом обсуждают его», — сказал представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

Он добавил, что программа обучения составлена таким образом, что к занятиям можно присоединиться в любое время курса.

В арт-павильоне парка «Терлецкая дубрава» проводят занятия по английскому для взрослых. Педагог научит читать и писать на иностранном языке, поставит правильное произношение. Бесплатные уроки проводят по вторникам с 14:00 до 15:00 и с 15:00 до 16:00, по четвергам с 17:00 до 18:00 и с 18:00 до 19:00. Занятия идут круглый год.

В парке «Фили» в павильоне у главного входа каждый четверг с 14:00 до 16:00 проходят встречи языкового клуба.

Занятия для детей «Английский вместе с мамой» проводят в Таганском парке. Уроки проходят по понедельникам, средам и пятницам с 09:30 до 10:15. Занятия платные, идут круглый год.

Постоянные уроки английского проходят в саду имени Баумана для детей от трех до шести лет и от шести до 12 лет. Бесплатные уроки проходят по воскресеньям с 16:00 до 18:00.

В парке Горького 11 и 25 октября пройдут встречи с преподавателями из Новой Зеландии и США в 19:30 в лектории в арке главного входа.