РИАМО – 30 сен. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, будут освобождены от уплаты НДФЛ на некоторые виды прибыли, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Согласно новому закону, НДФЛ не платится с доходов в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, а также с доходов в денежной и натуральной форме, полученных не только самими пострадавшими при ЧС, но и членами их семей», - говорится в сообщении.

Ранее закон касался только лиц, пострадавших в результате теракта, стихийного бедствия. Также речь шла об уплате НДФЛ с медицинских услуг, размещения в образовательных учреждениях и обучении, а также о санаторно-курортном лечении. Теперь же НДФЛ не будет облагаться доход граждан, сдающих в аренду жилье пострадавшим от террористических актов, стихийных бедствий и иных чрезвычайных обстоятельств. При этом арендная плата должна выделяться из средств бюджета.

Также студентов и аспирантов освободят от уплаты налогов при получении материальной помощи от образовательного учреждения. Однако устанавливается ограничение в размере 4 тысяч рублей в год.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. В то же время закон будет иметь обратную силу и распространится на правоотношения, возникшие с начала 2019 года.