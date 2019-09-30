РИАМО - 30 сен. В столице стартовал прием заявок на конкурс в области охраны окружающей среды и на лучший проект комплексного благоустройства, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В столице начался прием заявок на соискание премии в области охраны окружающей среды и на лучший проект комплексного благоустройства. Сегодня Москва удерживает лидирующие позиции в рейтинге динамично развивающихся мегаполисов мира. Одна из самых главных задач правительства Москвы – создание комфортной среды проживания для москвичей. Для этого привлекаются лучшие специалисты и идет непрерывный диалог с москвичами», – сказал Бирюков.

Премия правительства Москвы в области охраны окружающей среды призвана отметить инициативы и организации, которые обращают внимание общественности на важность охраны окружающей среды столицы, а также составить список ведущих достижений в сфере экологически чистых и энергосберегающих технологий.

К участию приглашаются средства массовой информации, архитекторы, представители образовательных экологических организаций, крупных корпораций и промышленных предприятий. Инициативы должны быть реализованы не менее чем за год до даты начала конкурса и обязательно упомянуты в средствах массовой информации.

Поиску инновационных и креативных решений в вопросах комплексного благоустройства посвящен конкурс лучших проектов комплексного благоустройства природных и озелененных территорий среди студентов профильных ВУЗов и проектных организаций. Для участия в конкурсе необходимо предоставить нереализованные проекты благоустройства природных территорий столицы, разработанные в 2018-м или 2019-м году.

Подробнее узнать об условиях конкурсов можно по ссылкам:

1. Премия правительства Москвы в области охраны окружающей среды — http://www.ecology.moscow/eco/ru/contests/o_441569.

2. Премия правительства Москвы за лучший проект комплексного благоустройства — http://www.ecology.moscow/eco/ru/contests/o_445308.