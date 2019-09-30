РИАМО - 30 сен. Начавшаяся неделя в Подмосковье и Москве будет пасмурной и дождливой, температура на 3-5 градусов превысит климатическую норму и достигнет плюс 16 градусов, сообщила РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«На наступившей неделе в Московском регионе погода ожидается основном пасмурной, дождливой, но не по сезону теплой с температурным режимом почти на 3-5 градусов выше нормы. Связана такая ситуация с тем, что в атмосфере над европейским континентом произошла перестройка атмосферных процессов, то есть усиливается деятельность атлантических циклонов – теплый, влажный воздух», - сказала Волосюк.

По ее словам, в понедельник в Московском регионе будет пасмурная погода с небольшими дождями, а температура воздуха повысится до плюс 12-14 градусов, 1 октября – до плюс 14-16 градусов.

«В середине недели дождей станет немного меньше, похолодает, но буквально на два-три градуса, а во второй половине недели новый циклон накроет нас очередной волной атлантического тепла и влаги. Ночные температуры повысятся до 10-12 градусов, днем будет около 15 градусов тепла», - добавила Волосюк.