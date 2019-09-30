РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В понедельник утром на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги возникли перебои в движении электропоездов из-за технических причин, на данный момент движение возобновлено, сообщается на сайте МЖД.

Ранее по техническим причинам было временно приостановлено движение поездов на станции Подольск. В пути задерживались несколько пригородных поездов.

«Железнодорожники возобновили движение пригородных поездов на станции Подольск Курского направления МЖД и прилагают все силы, чтобы как можно быстрее ввести направление в график», — говорится в сообщении.

Могут задерживаться электрички диаметральных маршрутов, курсирующие по Курско-Рижскому направлению.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.