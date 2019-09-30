РИАМО - 30 сен. В Подмосковье полицейские задержали ранее судимого 44-летнего мужчину, его подозревают в краже дамской сумки, в которой лежали деньги и телефон, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По данным следствия, подозреваемый, работавший таксистом, подвозил женщину к частному дому, расположенному в деревне Бутурлино городского округа Серпухов. Пассажирка попросила проводить ее, жалуясь на больные ноги, а он согласился.

«Оказав помощь, мужчина заметил, что входная дверь не заперта, а хозяйка ушла в одну из комнат. Беспрепятственно проникнув в помещение, злоумышленник похитил из прихожей дамскую сумку-клатч, <…> после чего скрылся», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В сумке лежали мобильный телефон и денежные средства. Позже выяснилось, что часть вещей он продал, а сумку выбросил неподалеку от своего дома.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, он находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».