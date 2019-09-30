РИАМО - 30 сен. В Москве за последние годы было отремонтировано 150 станций метро, ремонт коснулся пассажирских зон — были заменены лестницы и эскалаторы, обновлены облицовка пола и стен, инженерные коммуникации, установлены современные бесшумные турникеты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Многие станции метрополитена не ремонтировали с момента их открытия. Они были в неудовлетворительном состоянии: замены требовали лестницы, облицовка пола и стен, а также инженерные коммуникации. Мы адаптировали входы в метро для маломобильных граждан, поставили современные бесшумные турникеты», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Обновлены были не только вестибюли, но и подуличные переходы, также появились новые навесы над входами. Более того, некоторым станциям вернули их исторический облик.

«Улучшилось и освещение: светодиодные энергосберегающие светильники пришли на замену лампам накаливания», — отметил Ликсутов.

Так, например, замену эскалаторов и реставрацию вестибюлей провели на станциях «Проспект Мира» Кольцевой линии, «Бауманская», «Фрунзенская», «Спортивная» и так далее. Их интерьерам специалисты вернули исторический облик.

«На «Проспекте Мира», «Бауманской», «Фрунзенской» и «Спортивной» увеличили количество эскалаторов. Теперь их здесь не три, а четыре. Подъемники смогут перевозить на треть пассажиров больше. Современные механизмы более безопасные, технологичные и энергоэффективные, чем их предшественники», - отмечается в материале.

Работы планируется проводить и в дальнейшем. Так, например, в 2020 и 2021 годах планируется заменить эскалаторы и отреставрировать вестибюли еще на девяти станциях, в том числе на «Арбатской» «Новослободской», «Смоленской», «Рижской», «Краснопресненской», «Комсомольской» и «Алексеевской», а также на «Университете» и «Шоссе Энтузиастов».

За последние годы также были приведены в порядок входы на многие станции — установлено и отремонтировано более 160 навесов, которые защищают пассажиров от ветра и осадков. В ближайшее время строительство новых навесов также завершат на станциях «Преображенская площадь», «ВДНХ», «Улица 1905 года», «Войковская» и «Ботанический сад».

Кроме того, к открытию первых Московских центральных диаметров (МЦД) в этом году приведут в порядок более 30 станций столичной подземки и МЦК. Здесь выполнят косметический ремонт, обновят лайтбоксы (это светящиеся элементы навигации на платформах станций), указав путь к переходам на МЦД.

Движение по первым двум диаметрам планируют запустить к концу этого года. На МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск будет 66 станций. На 27 из них пассажиры смогут сделать пересадки на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 — так же, как и подземка. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти-шести минут.