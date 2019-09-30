РИАМО - 30 сен. В подмосковном Солнечногорске в поселке Ржавки обнаружили ручную гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны, угрозы для людей боеприпас не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 14:40 29 сентября от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Солнечногорск в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении ручной гранаты Ф-1 времен ВОВ в поселке Ржавки.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений - 2 километра. Выставлена охрана силами ОМВД городского округа Солнечногорск. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ Московской области «Мособлпожспас» на 30 сентября», - говорится в сообщении.