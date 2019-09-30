РИАМО - 30 сен. В городском округе Королев пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме на улице Водопроводная, в результате пожара пострадали три человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 02:35 30 сентября от очевидца в центральный пункт пожарной связи Королевского местного пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме по адресу: городской округ Королев, улица Водопроводная, дом 13.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-88 ФГКУ «18 ОФПС по МО» в 02:45 наблюдалось горение здания на одной второй площади (150 квадратных метров). В 02:55 объявлен ранг пожара «1-БИС». В 05:26 локализация пожара на площади 300 квадратных метров. В 05:58 ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что до прибытия пожарных подразделений из дома эвакуировали десять человек. Кроме того, был предусмотрен пункт временного размещения (ПВР) в ДК «Болшево» и автобус от ПАТП города Королев для доставки жителей дома в ПВР в случае необходимости.

«Всего в доме зарегистрировано 20 человек, со слов соседей в доме проживало 10 человек. В результате происшествия пострадало три человека», - добавляется в материале.