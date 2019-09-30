РИАМО - 30 сен. В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, местами будет идти кратковременный дождь, температура воздуха днем прогреется до плюс 14 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 12-14, по области 9-14 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунд. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что последний день сентября в столице будет характеризоваться очередной перестройкой погоды - начнет понижаться атмосферное давление, дискомфортный температурно-влажностный и кислородный режим формируют погоду гипоксического типа. Поэтому метеочувствительные люди с патологией опорно-двигательного аппарата, с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, хроническими обструктивными заболеваниями органов дыхания могут почувствовать себя плохо, так как неустойчивая погода усугубляет эти симптомы.

Кроме того, это пора обострений. Метеопатические реакции сопровождаются ухудшением общего состояния, повышением или понижением артериального давления, приступами мигрени, головными или сердечными болями, вегетативными расстройствами. И могут отмечаться у лиц с различными сердечно-сосудистыми нарушениями.

«Погода — не причина этих болезней, она является внешним раздражителем, неблагоприятным провоцирующим и нагрузочным фактором. Организм, ослабленный болезнью, не может легко приспособиться к этим внешним влияниям, поэтому, чтобы переносить безболезненно неустойчивую осеннюю погоду, необходимо лечить основное заболевание, а также повышать всеми доступными методами защитные силы организма», - уточняется в материале.