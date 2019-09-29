РИАМО - 29 сен. Главный тренер ФК «Спартак» Олег Кононов ушел в отставку сразу после матча московского клуба с «Оренбургом», сообщается на официальном сайте «Спартака».

«Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды», — говорится в сообщении.

К ближайшему матчу против «Краснодара» столичный клуб будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов. «Спартак» в воскресенье уступил «Оренбургу» на домашнем поле со счетом 1:2. В сентябре у клуба — целая серия поражений в Премьер-Лиге.

Кононов тренировал «Спартак» с ноября 2018 года. Ранее он был наставником команд «Арсенал» (Тула), «Ахмат», «Краснодар».