РИАМО - 30 сен. В центре Москвы в понедельник пройдет прощание с бывшим главным архитектором столицы Александром Кузьминым, оно состоится в Центральном доме архитектора.

В связи с этим изменится схема движения, ограничения затронут участок Гранатового проезда у здания Союза московских архитекторов. Участок будет полностью перекрыт с 08:00 до 15:00.

Кузьмина похоронят на Ваганьковском кладбище Москвы.

Александр Кузьмин скончался в ночь с 26 на 27 сентября. Он являлся главным архитектором Москвы с 1996 года по 2012 год. Кроме того, он был членом Российской академии художеств, профессором и академиком Международной академии архитектуры, генеральным директором АО «НИЦ «Строительство». Кузьмина удостоили почетных званий Народный архитектор Российской Федерации, заслуженный архитектор России и почетный строитель России и Москвы.