РИАМО - 29 сен. Артистка Наталья Бочкарева, попавшая накануне в эпицентр скандала, по словам знакомых Бочкаревой, очень переживает из-за случившейся ситуации, сообщает газета «Московский комсомолец».

«Неоднозначно все, в общем... Наталья очень переживает. С детьми, наверно, сейчас находится, дети — это спасение. Всю необходимую помощь мы окажем. Не надо раздувать из этой истории что-то такое, это, конечно, не дело Голунова, думаю, что это все затихнет, ничего там такого серьезного нет», — рассказал певец Андрей Ковалев.

О том, что вся история — это фейк, сначала заявил и бывший муж артистки Николай Борисов, который по профессии является адвокатом. Однако позже, отвечая на вопрос о том, будет ли он представлять интересы экс-супруги, он сказал, что не знает этой ситуации, и попрощался.

«Ну что вы, ни разу не видели ее в состоянии опьянения. Всегда вежливая, здоровается. Дети обычно либо с ней, либо под присмотром няни гуляют на нашей дворовой площадке», - говорят жильцы дома, в котором живет Бочкарева.

Ранее СМИ сообщили о том, что Бочкареву задержали в Москве. Она спрятала в нижнем белье наркотическое вещество, в чем и призналась полицейским. В ее отношении возбуждено уголовное дело. Актриса находится под подпиской о невыезде.

Позднее также появилось видео задержания знаменитости. На кадрах видно, как она называет полицейским свое имя – Бочкарева Наталья Владимировна. Также она подтверждает, что у нее при себе есть кокаин.

При этом сама актриса опубликовала в Instagram видеообращение, в котором заявила, что новости о ее задержании являются фейком и пригрозила наказать тех, кто это придумал.

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