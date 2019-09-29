РИАМО - 29 сен. Первый этап Кубка России по шорт-треку проходит в Коломне с 27 по 30 сентября, спортсмен, представляющий Подмосковье, занял второе место на дистанции в 1,5 тысячи метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Поздравляю Даниила Краснокутского с завоеванием серебряной медали. Финишировать вторым в компании таких прославленных олимпийских чемпионов — колоссальный успех», - прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Краснокутский обошел на дистанции Виктора Ана из Москвы, но уступил Семену Елистратову из Башкортостана. По итогам гонки он показал результат в 2 минуты и 25,348 секунды.

«Соревнования в Коломне стали хорошей репетицией перед первыми этапами Кубка мира, которые пройдут в Солт-Лейк-Сити и Монреале. Желаю российским шорт-трекистам достойного выступления на предстоящих соревнованиях», - подчеркнул Терюшков.

Всего в соревнованиях принимает участие 130 спортсменов. В рамках кубка проходят индивидуальные дистанции на 500, 1 тысячу и 1,5 тысячи метров, а также смешанная эстафета на 2 тысячи метров и командные забеги у мужчин на 5 тысяч метров и на 3 тысячи метров у женщин.