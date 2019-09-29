РИАМО - 29 сен. В Москве ввели временные ограничения на станции метро «Спартак» после завершения футбольного матча на стадионе «Открытие Арена», сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного метро.

«Северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии (7) работает только на вход. Южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее пассажиров предупредили о возможных ограничениях в связи с большим количеством зрителей матча ФК «Спартак» - «Оренбург».