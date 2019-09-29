РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В одном из магазинов Подольска неизвестная украла мобильный телефон, оставленный владелицей на полке в магазине, сообщил «РИАМО в Подольске» супруг потерпевшей.

Инцидент произошел в одном из магазинов на Комсомольской улице в воскресенье днем.

«Моя супруга вместе со своей сестрой пошла в магазин «Смешные цены». Они смотрели тушь, и жена положила свой телефон iPhone 6s на полку. Они засуетились и ушли где-то на минуту. Когда вспомнили про телефон, начали звонить, и после нескольких гудков его отключили. На полке в магазине его уже не было. По видеокамерам в магазине увидели, что его взяла с полки девушка и ушла. Причем сестра супруги в этот момент с ней даже разминулась», - сказал супруг пострадавшей.

Он отметил, что телефон активировали в режим пропажи и уже написали заявление в полицию.

«Мы просим всех, кто узнал воришку, сообщить Денису Давыдову в соцсети «ВКонтакте» - https://vk.com/dan.davudov»,- пояснил он.