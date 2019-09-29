РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. В подмосковных Люберцах на Октябрьском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

По предварительным данным, в воскресенье вечером на пересечении Октябрьского проспекта и улицей Строителей произошло ДТП.

«Volkswagen, двигаясь в сторону Москвы, по неустановленной пока причине не справился с управлением и врезался в ограждение. После этого он столкнулся с машиной марки Hyundai, стоящей на светофоре во встречном направлении. Пострадавших нет», - сказал сотрудник.