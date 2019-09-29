РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной свыше 2 километров в воскресенье вечером, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Как следует из данных, на 17:45 в Подольске на автотрассе А-107 затруднено движение от СНТ «Березки-1» до Толбинского кладбища. Средняя скорость составляет 5 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Большая Серпуховская, Кирова, проспект Ленина, Рабочая, Стекольникова и других.