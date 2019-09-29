РИАМО - 29 сен. В Москве на международном рейтинговом турнире «Russia Open G-1» по тхэквондо спортсмен из Подмосковья Шамсутдин Гамзатов завоевал серебряную медаль, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Выступление российских спортсменов на турнире «Russia Open G-1» можно назвать фантастическим. В весовой категории до 63 кг наши тхэквондисты заняли весь пьедестал. Отдельно хочу поздравить Шамсутдина Гамзатова из Подмосковья с завоеванием серебряной медали», - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшко.

Всего на турнире были представлены 24 весовых категории, в которых выступали более 250 спортсменов. Гамзатов соревновался в составе сборной команды России в весе до 63 килограммов, уступив в финале лишь Андрею Канаеву.

«Соревнования в Москве – это не только шанс проверить свои силы в конкуренции с атлетами из разных стран, но и возможность проявить себя и сделать очередной шаг к попаданию в основной состав сборной», - добавил Терюшков.