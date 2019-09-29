РИАМО - 29 сен. Подвергшаяся насилию в Балашихе 35-летняя женщина оказалась чиновницей из Германии, она проживает в Реутове, сообщает ТАСС.

Ранее ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении иностранки в Балашихе. Преступление было совершено в природно-историческом парке.

«Она занимает должность директора департамента по работе с фирмами - членами Российско-Германской внешнеторговой палаты. Сейчас женщина временно проживает в Реутове», — сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Преступник скрылся, сотрудники правоохранительных органов разыскивают его и устанавливают обстоятельства случившегося.