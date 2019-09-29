РИАМО - 29 сен. В Балашихе 35-летняя женщина, подвергшаяся сексуальному насилию в одном из парков, оказалась чиновницей из Германии, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.

Ранее ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении иностранки в Балашихе. Преступление было совершено в природно-историческом парке.

«Она занимает должность директора департамента по работе с фирмами - членами Российско-Германской внешнеторговой палаты. Сейчас женщина временно проживает в Реутове», — сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Преступник скрылся, сотрудники правоохранительных органов разыскивают его и устанавливают обстоятельства случившегося.