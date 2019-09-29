РИАМО - 29 сен. В рамках «Московского долголетия» с 30 сентября по 4 октября пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В районе Коптево (проезд Черепановых, дом 22) 30 сентября в 12:30 состоится концерт, посвященный празднику Веры, Надежды, Любови, на котором выступят участники проекта «Московское долголетие», - говорится в сообщении.

1 октября в парке культуры и отдыха «Лианозовский» (Угличская улица, дом 13) будет организован настоящий праздник. Мероприятие здесь начнется в 12:00. В это откроется выставка живописи и начнется ретроконцерт, а в 15:00 на танцевальной площадке стартует программа «Жить весело». Позже, в 16:00, пройдет мастер-класс по зумбе от преподаватель Светланы Солимовой. В завершении праздника можно будет потанцевать под музыку 1960, 1970 и 1990-х годов.

Кроме того, в День пожилого человека пройдет праздничный концерт «Чем больше лет — тем больше счастья». Его организуют на территории центра социального обслуживания «Косино-Ухтомский». Завершится праздник ретродискотекой «А в сердце молодость поет!». Начало в 14:00.

3 октября в Марьине организуют викторину «Актеры советского кинематографа». Мероприятие пройдет по адресу: Люблинская улица, дом 159, первый этаж (актовый зал).

В тот же день в Культурном центре имени И.М. Астахова (Люблинская улица, дом 149) пройдет окружной фестиваль культурно-досуговых формирований проекта «Московское долголетие».

«Участники выступят в четырех номинациях: «Вокал эстрадный», «Вокал народный», «Бальный (эстрадный) танец», «Прикладное искусство и рисование». Для зрителей также выступят артисты, а в фойе культурного центра будет организована художественная выставка», - говорится в сообщении.

4 октября также проведут второй этап вокального конкурса «Голос долголетия». Мероприятие пройдет по адресу: улица Сальвадора Альенде, дом 1.

Проект «Московское долголетие» стартовал в марте 2018 года. В каждом районе для его участников организовывают бесплатные кружки и секции. Они открыты в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах.