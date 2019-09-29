РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В деревне Сертякино Подольска наградили активистов и провели выставку собранного урожая на праздничном мероприятии к 325-летию деревни, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В деревне Сертякино 28 сентября в рамках реализации партийного проекта «Культура малой Родины» при участии местного отделения партии «Единая Россия» Подольска совместно с СДК «Молодежный», ДК «Металлург», СДК «Романцево» прошло выездное культурно-досуговое мероприятие для деревенских жителей. В программе праздника были: награждение активных жителей деревни благодарственными письмами, концерт творческих коллективов, выступление духового оркестра Подольской филармонии, конкурсы, игры, призы, и мастер-классы. Также местные жители подготовили выставку-угощение урожая своих огородов», - говорится в сообщении.

Праздничную программу «Деревенька моя» посвятили 325-летию деревни Сертякино. В мероприятии участвовали замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов, начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина, депутаты Ирина Талпа и Яна Гайша, настоятель храма Воскресения Словущего Борис Трещанский. Активное участие в организации праздника принимал староста деревни Сертякино Алексей Махов.