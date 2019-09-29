РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. В подмосковных Люберцах прошел суперкросс, спортсмен из Люберец завоевал призовое место, говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета городского округа.

Соревнования «Суперкросс на призы главы администрации горокруга Люберцы» прошли в субботу. В турнире приняли участие спортсмены-мотоциклисты из Москвы, Люберец и Вологды.

«Победителем двух заездов стал мастер спорта по мотоспорту из города Вологда Илья Куюков. Серебряным призером стал наш земляк, КМС по мотоспорту Дмитрий Гришин. Тройку призеров замкнул москвич, спортсмен первого разряда по мотоспорту Игорь Набоков», - говорится в сообщении.

Церемония награждения прошла на красиво оформленном подиуме. Призеров наградили кубками, медалями и грамотами.