РИАМО – 29 сен. Компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») в 2021 году завершит покрытие сетями беспроводной высокоскоростной передачи данных (LTE) всех линий московского метрополитена, сообщает РИА Новости.

«Билайн» — единственный оператор, у которого есть кабель в метро. Его собираются заменить на более современный, который будет обеспечивать LTE.

«Замена на более современный кабель, который будет обеспечивать LTE, фактически начинается в проекте в этом году. Физически - в следующем году. Будет закончена в течение 2020-2021 годов по приоритезации», — рассказал гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич.

По его словам, есть организационные сложности при проведении работ в метро. Там можно работать только в течение полутора-двух часов ночью, поэтому для модернизации всего кабеля потребуется время.