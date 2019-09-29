РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В парке Талалихина Подольска около 500 человек приняли участие в благотворительном забеге «Бежим к Победе» в помощь тяжелобольному ребенку в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В парке Талалихина в воскресенье прошел VI благотворительный забег «Бежим к Победе». В программе были спортивные и развлекательные мероприятия, массовый забег, показательные выступления спортивных коллективов и розыгрыш подарков.

«Это шестой по счету благотворительный забег, но впервые в нем приняли участие так много человек. Всего в забеге участвовало около 500 человек, благодаря которым мы собрали свыше 66 тысяч рублей, которые пойдут на лечение четырехлетней тяжелобольной девочки. Помимо этого, в ходе программы мы разыграли около 700 подарков, в том числе гироскутер, который получил Сергей Витвицкий», - сказала организатор мероприятия, председатель общественной организации «Мечты сбываются» Ольга Солнечная.

Разминку перед началом забега провела олимпийская чемпионка Юлия Гущина. Всего в мероприятии приняли участие около 900 человек, а также различные спортивные и творческие коллективы округа.