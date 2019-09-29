РИАМО - 29 сен. В акции оппозиции на проспекте Сахарова принимают участие около 20 тысяч человек, на месте дежурит полиция и Росгвардия, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В согласованном властями Москвы митинге на проспекте Академика Сахарова принимает участие около 20 тысяч человек. Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан», — говорится в сообщении.

Акцию проводят в поддержку осужденных по «Московскому делу». Организаторы в заявке указывали количество участников около 20 тысяч человек. Изначально митинг хотели провести 28 сентября, мэрия согласовала его, однако, как оказалось, по ошибке.

Из-за митинга на нескольких улицах в центре Москвы ввели ограничения. До 19:00 перекрыт участок на улице Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка, участок проспекта Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садовой-Спасской улицы.