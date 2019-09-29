РИАМО - 29 сен. В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий в отношении 35-летний женщины, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 35-летней гражданки иностранного государства», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено 26 сентября. По предварительной информации, преступник напал на женщину вечером в природно-историческом парке Балашихе и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия, устанавливают обстоятельства происшествия. Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.