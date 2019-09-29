РИАМО - 29 сен. На всех участках возводимой Большой кольцевой линии московского метро активно ведутся работы, запуск БКЛ позволит в будущем разгрузить метро и МЦК, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«БКЛ разгрузит и Кольцевую линию метро, и отчасти МЦК, которое тоже уже работает на пределе, и загруженные части радиальных направлений метрополитена», — рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что БКЛ сможет распределить нагрузку по радиальным направлениям метрополитена.

Благодаря проекту Большой кольцевой линии метрополитен станет более комфортным и доступным. Сократится время в пути для многих пассажиров. Со станций Большого центрального кольца можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), а также шесть пересадок на первые два Московских центральных диаметра (МЦД). Пассажиры смогут пересесть и на линии железной дороги.

Сейчас работа кипит на станциях «Авиамоторная» и «Лефортово», которые сначала откроются в составе Некрасовской линии. Сейчас пассажиры розовой ветки могут сделать только одну пересадку — перейти со станции «Косино» на «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, которая и так является самой загруженной.

«Поэтому очень важно, чтобы Некрасовская линия дошла до «Нижегородской» и до «Лефортова», и таким образом мы получим еще целый ряд возможностей для пересадок», — отметил Собянин.

Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).