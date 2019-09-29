РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. В подмосковных Люберцах на стадионе «Урожай» проходит фольклорный фестиваль, на котором работают аттракционы для детей, сообщил начальник управления по работе с молодежью администрации Люберец Борис Новиков.

«В городском округе Люберцы традиционно проходит молодежный фольклорный фестиваль «Народные потехи». Здесь представлено народное творчество, мастер-классы, аттракционы, клубы исторической реконструкции. У жителей есть возможность познакомиться с различными ремеслами. Изюминкой праздника стал самовар в виде качелей», - сказал Новиков.

По его словам, фестиваль проходит пятый год подряд.

«Жителей мы угощаем чаем в такую дождливую погоду», - отметил он.