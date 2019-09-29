РИАМО - 29 сен. Пассажиров предупредили о возможных ограничениях входов и выходов на ближайших к стадиону «Открытие Арена» станциях метро, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

Матч между ФК «Спартак» и «Оренбург» начнется в воскресенье в 16:30.

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», — говорится в сообщении.

Добраться до стадиона удобнее всего от станций «Спартак» и «Тушинская». Пассажиров просят заранее купить билеты на обратную поездку, чтобы не стоять в очереди после матча.