РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В Подольске сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в краже цепочки у женщины в лифте, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

Инцидент произошел в микрорайоне Кузнечики 27 сентября. Мужчина сорвал золотую цепочку с крестиком с женщины в лифте жилого дома на улице Генерала Смирнова.

«Пострадавшая обратилась в полицию. На данный момент подозреваемого задержали», - сказал сотрудник.