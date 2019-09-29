РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В подмосковном Подольске по просьбе жительницы отловили безнадзорную собаку на Плещеевской улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на безнадзорную собаку на Плещеевской улице. Она отметила, что в данном районе бегает рыжая собака, которая кусает людей.

«Администрация городского округа Подольск Московской области рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на улице Плещеевская, у дома № 64а. Сообщаем, что по данному адресу был произведен отлов безнадзорных животных в количестве одной особи»,- сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.