РИАМО - 29 сен. Ушел из жизни бывший президент Крыма Юрий Мешков, он перенес инсульт во время отдыха в Турции, сообщает ТАСС.

После инсульта 16 сентября 73-летнего политика доставили в больницу Красногорска. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии.

«Папа сегодня скончался в больнице», - сообщила изданию дочь политика Марианна Мешкова.

По ее мнению, турецкие врачи не обеспечили Мешкову необходимое лечение. Она добавила, что причиной смерти стало двустороннее воспаление легких, хотя вскрытие еще не делали.

«В Турции не было должного ухода за ним, не было профилактики застоев в легких и пролежней. Пошли застойные явления, плюс давали сильнейшие антибиотики, которые не практикуются в России, они выжгли всю флору», — сказала Мешкова.

Она добавила, что в России врачи сделали все возможное.

Экс-президент хотел, чтобы его похоронили в Крыму. На новом кладбище в Симферополе даже есть выкупленное место.

Однако родственники пока не знают, как организовать похороны.

Мешков был избран президентом Крыма в начале 1994 года. Он занимал этот пост до марта 1995 года, когда пост президента Республики Крым упразднили. Политик также занимался научной деятельностью, а в 2014 году был в списке кандидатов в депутаты первого созыва Государственного Совета Республики Крым, однако его не избрали.