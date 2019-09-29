РИАМО - 29 сен. В Щелкове прошли соревнования на Кубок ГТО, участие в них приняли более 30 команд, которые представляли свыше 500 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проводились в четырех возрастных категориях — 18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет и 50–59 лет. Кроме того, участников разделили по полу.

«Мужчины состязался в беге на 2 тысячи и 3 тысячи метров, подтягивании, рывке гири, наклоне на гибкость, прыжках в длину с места, метании мяча, стрельбе из пневматической винтовки и упражнениях на пресс», - говорится в сообщении.

В то же время девушки соревновались в беге на 2 тысячи метров, подтягивании на низкой перекладине, отжиманиях, наклоне на гибкость, прыжке в длину с места, упражнениях на пресс, метании мяча и стрельбе из пневматической винтовки.

Кроме того, команды, в которых состояли восемь человек, посостязались в перетягивании каната.

В рамках спортивного мероприятия также наградили победителей и призеров областного фестиваля студенческого спорта «От студзачета к знаку отличия ГТО». Здесь перовое место заняла команда из Ступина, на втором расположились представители Дубны, а на третьем — команда из Коломны.

«Разыгрывать Кубок ГТО среди спортивных федераций Московской области уже стало своеобразной спортивной традицией региона. Ежегодные соревнования, которые в этом году приняло Щелкове, стали уже третьими», - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он также напомнил, что это событие притягивает много внимания на протяжении всей своей истории.

«Подобные мероприятия не только способствуют приобщению к занятиям спортом еще большего количества жителей, но и повышению престижа и внимания к самому комплексу», - заключил Терюшков.