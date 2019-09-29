РИАМО - 29 сен. Первую осеннюю акцию «День без турникетов» провели в Москве, ее участниками стали около 5 тысяч человек, а прошла она на 37 площадках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Темой акции в этот раз стал «Цифровой разум». С 26 по 28 сентября участникам показали, как делают конфеты, познакомили с системами умного дома и многим другим. Акция прошла на частных предприятиях, в цифровых центрах и детских технопарках.

«Так, в детском технопарке «На Зорге» провели занятия по архитектуре, полиграфии, дизайну. Там также рассказали о цифровых технологиях и комфортной городской среде. В молодежном бюро технопарка «Городские проекты» гости смогли разработать собственные проекты», - говорится в сообщении.

Работу мастерских дополненной, виртуальной и смешанной реальности показали участникам акции в технопарке «Вертикальный взлет». Кроме того, им рассказали об основах программирования, управлении робототехническими комплексами, а также об умных домах.

Также участников акции пригласили на кондитерскую фабрику, где показали, как делается шоколад.

История акции «День без турникетов» началась в 2012 году. Тогда восемь московских предприятий посетили около 600 человек. С тех пор участие в ней приняли более 100 тысяч человек и свыше 200 инновационных столичных производств.