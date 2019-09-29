РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Подольский педагог Павел Красновид вошел в число 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Юбилейный (30-й - ред.) конкурс в текущем году проходит в городе Грозный – столице Чеченской Республики. В первом очном туре соревновались 85 участников финала конкурса, среди них — учитель гимназии имени Подольских курсантов Павел Красновид, который на конкурсе представляет все Подмосковье. С 20 по 28 сентября проходили конкурсные испытания «Урок» и «Внеурочное мероприятие», а также торжественная церемония закрытия первого очного тура. По итогам тура Красновид стал его лауреатом», - говорится в сообщении.

В воскресенье, стартует второй очный тур конкурса. 15 лауреатам конкурса предстоят два испытания: «Мастер-класс» и «Образовательный проект». 1 октября состоится церемония завершения второго очного тура, на которой будут объявлены 5 призеров конкурса.